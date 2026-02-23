¡De mal en peor! San José tradicional vuelve a descender en Oruro

San José “tradicional” volvió a tocar fondo en el fútbol orureño. La derrota 2-1 frente a Deportivo Pomata en el estadio Jesús Bermúdez disputado ayer domingo, sentenció su caída a la Primera “B” de la Asociación de Fútbol Oruro (AFO), confirmando una crisis que se arrastraba desde hace meses y que terminó por estallar en el momento decisivo.

El equipo orureño llegaba al partido de vuelta con la obligación de revertir la serie tras la derrota sufrida en la ida pero no pudo ser así. La preparación fue mínima y el plantel apenas pudo entrenar un par de días antes del duelo definitivo, en un contexto marcado por problemas económicos y bloqueos administrativos que incluso afectaron habilitaciones, según reportan medios orureños.

Por lo que se vio en el campo de juego, San José mostró voluntad. Generó ocasiones en la primera parte y exigió al arquero rival, pero volvió a evidenciar su principal falencia: la falta de contundencia. En el complemento logró adelantarse en el marcador tras un tiro de esquina bien ejecutado, pero no supo sostener la ventaja. Deportivo Pomata reaccionó, encontró el empate desde el punto penal y, en el tramo final, aprovechó los espacios para marcar el gol que definió la serie y selló su ascenso a la Primera “A”.

El pitazo final dejó dos imágenes opuestas: la celebración de Pomata por su histórico logro y la desolación de los jugadores “santos”, conscientes de que la institución vuelve a retroceder de categoría. En las tribunas también hubo tensión, con reproches e insultos dirigidos hacia dirigentes y futbolistas.

