Impactante lesión en el fútbol italiano: jugador pierde dientes tras violento golpe

El silencio se apoderó del estadio Giuseppe Meazza cuando, en los primeros minutos del duelo entre Milan y Parma, Ruben Loftus-Cheek quedó tendido sobre el césped tras un violento choque aéreo con el guardameta Edoardo Corvi. Lo que parecía una jugada más terminó en una escena estremecedora.

El mediocampista inglés disputó un balón dividido y recibió un fuerte impacto que lo hizo caer pesadamente. Con sangre en el rostro y sin reacción inmediata, los servicios médicos ingresaron de urgencia y activaron el protocolo por conmoción, colocándole un collar cervical antes de retirarlo en camilla. Durante algunos segundos perdió el conocimiento, generando preocupación total entre compañeros y aficionados.

Horas más tarde, el parte médico confirmó la gravedad del golpe: fractura del hueso alveolar superior, múltiples heridas en la zona maxilar y la pérdida de al menos dos piezas dentales. El jugador deberá someterse a una intervención maxilofacial y afrontar un proceso de recuperación que podría extenderse entre dos y cuatro meses.

La lesión representa un golpe sensible tanto para el Milan como para las aspiraciones internacionales del futbolista, que busca consolidarse nuevamente en la selección inglesa bajo la dirección de Thomas Tuchel. Su regreso dependerá de la evolución postoperatoria y de cómo responda en la etapa de rehabilitación.

En lo deportivo, el Milan sintió la ausencia anímica de uno de sus mediocampistas más físicos y terminó cayendo 1-0 ante el Parma. El resultado permitió que el Inter de Milán amplíe diferencias en la cima de la tabla, dejando al conjunto rossonero más lejos en la lucha por el campeonato.

Mientras tanto, la imagen de Loftus-Cheek abandonando el campo entre aplausos resume la noche: un partido que pasó a segundo plano ante una lesión que sacudió al calcio y dejó en vilo a todo San Siro.

Mira la programación en Red Uno Play