Dolor en Paraguay: se apaga la vida de una joven promesa del fútbol

El fútbol paraguayo atraviesa uno de esos momentos que trascienden cualquier resultado deportivo. La confirmación del fallecimiento de Alan Zárate generó un profundo impacto en el entorno futbolístico nacional. La noticia fue dada a conocer por la Asociación Paraguaya de Fútbol y por Cerro Porteño, club en el que el joven desarrollaba su proceso formativo.

Zárate formaba parte de las categorías inferiores del conjunto azulgrana y también había sido convocado en procesos de la selección paraguaya Sub 17, donde era considerado uno de los talentos emergentes de su generación. Su crecimiento deportivo despertaba expectativas entre entrenadores y compañeros, que resaltaban su compromiso y condiciones técnicas.

Hasta el momento, no se han informado oficialmente las causas de su fallecimiento. El hermetismo en torno al caso ha incrementado la conmoción, mientras mensajes de solidaridad y apoyo se multiplican desde distintos sectores del fútbol nacional.

En las divisiones formativas, la noticia golpea con especial fuerza. La partida de un jugador en plena etapa de desarrollo no solo significa la pérdida de un proyecto deportivo, sino también la ausencia de un compañero que compartía entrenamientos, viajes y sueños. Hoy, más allá de los colores y las rivalidades, el fútbol paraguayo se une en un mismo sentimiento de pesar.

