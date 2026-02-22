Inter Miami de Messi tropieza en su estreno en la MLS y cae 0-3 ante LAFC

El inicio de la nueva campaña en la Major League Soccer no fue el esperado para el Inter Miami CF. El equipo dirigido por Javier Mascherano fue superado con claridad por Los Angeles FC, que se impuso 3-0 en un estadio colmado de aficionados.

El conjunto angelino tomó ventaja antes del descanso gracias a una definición precisa de David Martínez, quien capitalizó una asistencia en el minuto 38 para abrir el marcador. Hasta ese momento, el partido había mostrado intensidad en ambos lados, con aproximaciones que exigieron a los arqueros.

En el complemento, LAFC encontró mayores espacios y golpeó en momentos clave. Denis Bouanga amplió la diferencia al minuto 72 tras anticipar al guardameta en una jugada aérea. Ya en tiempo añadido, el propio Bouanga habilitó a Nathan Ordaz, quien selló la goleada con el tercer tanto.

Pese a la presencia de Lionel Messi desde el inicio, Inter Miami no logró imponer condiciones y terminó cediendo en su debut liguero. El revés obliga al campeón a replantear detalles en su funcionamiento de cara a los próximos compromisos del torneo.

