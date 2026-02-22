Este es el Top 8 que sigue en carrera por la corona del Reina Hispanoamericana 2026

La gala final del Reina Hispanoamericana 2026 en Santa Cruz vivió uno de sus momentos más esperados con la definición del Top 8. Entre las 28 candidatas, las que avanzan a la recta final muestran presencia, carisma y estilo sobre el escenario.

Las ocho semifinalistas que siguen en carrera son: Miss Colombia – Marta Otero, Miss República Dominicana – Criselys García, Miss Nicaragua – Luz González, Miss Venezuela – Emely Barile, Miss México – Melisa Pairó, Miss Puerto Rico – Tiffany González, Miss Perú – Camila Chacón, y Miss Curazao – Kimberly de Boer.

Este grupo se destacó por su elegancia, seguridad en pasarela y conexión con el público, consolidándose como las favoritas para acercarse a la corona del certamen.

Una de las ausencias que sorprendió al público fue Miss Bolivia, quien no logró avanzar a esta etapa decisiva. A pesar de su esfuerzo y apoyo local, su participación culminó antes del Top 8, quedando fuera de la posibilidad de coronarse como Reina Hispanoamericana 2026.

Mira la programación en Red Uno Play