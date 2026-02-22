Este es el Top 8 que sigue en carrera por la corona del Reina Hispanoamericana 2026

En la gala final del Reina Hispanoamericana 2026 en Santa Cruz de la Sierra, se definió el Top 8 de la competencia entre las 28 candidatas.
21/02/2026 22:51
La gala final del Reina Hispanoamericana 2026 en Santa Cruz vivió uno de sus momentos más esperados con la definición del Top 8. Entre las 28 candidatas, las que avanzan a la recta final muestran presencia, carisma y estilo sobre el escenario.
Las ocho semifinalistas que siguen en carrera son: Miss Colombia – Marta Otero, Miss República Dominicana – Criselys García, Miss Nicaragua – Luz González, Miss Venezuela – Emely Barile, Miss México – Melisa Pairó, Miss Puerto Rico – Tiffany González, Miss Perú – Camila Chacón, y Miss Curazao – Kimberly de Boer.
Este grupo se destacó por su elegancia, seguridad en pasarela y conexión con el público, consolidándose como las favoritas para acercarse a la corona del certamen.
Una de las ausencias que sorprendió al público fue Miss Bolivia, quien no logró avanzar a esta etapa decisiva. A pesar de su esfuerzo y apoyo local, su participación culminó antes del Top 8, quedando fuera de la posibilidad de coronarse como Reina Hispanoamericana 2026.
