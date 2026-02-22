Alcalde destaca impacto económico del Corso de Corsos en Cochabamba

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, destacó la organización y la concurrencia del tradicional Corso de Corsos, calificando el evento como un éxito que impulsó la economía local y nacional.

Durante el recorrido, Reyes Villa señaló que la actividad generó “una inyección económica importante, no hay un solo hotel disponible, y los servicios de transporte y delivery de restaurantes se vieron completamente movilizados”, subrayando la relevancia del evento para el PIB departamental y nacional.

El alcalde resaltó además las mejoras en la organización, como la eliminación de baches en el recorrido y la implementación de alegorías iluminadas con pintura fosforescente, pensadas para brindar una experiencia más atractiva a los asistentes.

“Hemos tratado de que la gente sienta que la estamos esperando y que no sea cualquier corso, sino el cierre especial del carnaval en Cochabamba”, indicó.

No obstante, expresó su preocupación por algunos comerciantes que aprovecharon la ocasión para subir los precios. “Nosotros vendemos al precio más barato, pero algunos han cobrado hasta 350 bolivianos por persona, lo que no debería ser un negocio de lucro, sino una celebración”, afirmó.

A pesar de estos inconvenientes, el alcalde se mostró satisfecho con la realización del evento y su repercusión positiva entre los ciudadanos que asistieron al Corso.

Mira la programación en Red Uno Play