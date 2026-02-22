EN VIVO: Arrancó la gran final del Reina Hispanoamericana 2026

La gran final del Reina Hispanoamericana arrancó oficialmente a las 21:00, dando inicio a la noche más esperada del certamen internacional. Son 28 candidatas las que compiten por la corona en una gala llena de brillo, música y espectáculo.

El evento comenzó con una impactante coreografía grupal que marcó la primera aparición de todas las representantes en el escenario luciendo sus trajes típicos.

La transmisión en vivo está a cargo de Red Uno, que lleva cada detalle de la gala a los hogares bolivianos, permitiendo a la audiencia seguir minuto a minuto el desfile, la selección de semifinalistas y el momento culminante de la coronación.

Tras semanas de actividades y preparación, esta noche se definirá quién será la nueva soberana del Reina Hispanoamericana 2026, en una edición que celebra la belleza, la cultura y la integración entre naciones.

Mira la programación en Red Uno Play