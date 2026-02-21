Alcalde cruceño cuestionó el paro médico en plena emergencia por chikungunya

El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Johnny Fernández, rechazó el paro de 24 horas que llevaron adelante los profesionales en salud este viernes, en demanda del pago de salarios adeudados. La autoridad municipal afirmó que la Alcaldía realizó desembolsos millonarios y cuestionó la decisión del sector de suspender la atención médica.

“Ayer se les ha pagado, hombre, ya falta pagar una parte más. No quieren trabajar”, manifestó la autoridad, al referirse a la medida de presión.

Fernández aseguró que el Gobierno Autónomo Municipal cumplió con gran parte de los compromisos económicos. “Ayer le hemos desembolsado más de 30 millones. Esta otra semana le desembolsamos los otros 20”, sostuvo, detallando que el monto total asciende a 50 millones de bolivianos.

En ese contexto, el alcalde criticó que, pese a los pagos, los trabajadores hayan decidido ir al paro. “Van a parar y van a seguir ganando sin trabajar. Mucha dosis eso, ¿no? Eso realmente es un daño a la salud pública”, afirmó.

Asimismo, cuestionó la frecuencia de las medidas de presión del sector. “¿Se acuerdan que hicieron paro? En tres meses han trabajado dos. Y un mes no trabajado significa 50 millones de bolivianos para el pueblo, sin trabajar”, declaró.

La autoridad también hizo referencia a la emergencia sanitaria por el incremento de casos de chikungunya, señalando que los hospitales requieren personal activo para atender la alta demanda.

Finalmente, Fernández indicó que los retrasos en los pagos responden a la situación financiera general del municipio.

