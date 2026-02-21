"No hay ni una jeringa": Madres reclaman falta de insumos y medicamentos en Hospital de Niños

Momentos de angustia se viven en el Hospital de Niños de Santa Cruz, donde madres de familia protestaron para denunciar la falta de medicamentos, insumos básicos y equipamiento médico para la atención de los pacientes.

Aseguran que la situación es crítica y que el centro se encuentra completamente saturado, lo que estaría afectando directamente la atención de los menores.

Una de las madres relató que su nieta se encuentra intubada y que no hay oxígeno ni los medicamentos necesarios para su tratamiento.

“Estamos dolidas como mamás. No sabemos de dónde vamos a sacar más dinero para comprar las recetas. Un solo medicamento cuesta 100 bolivianos y las recetas no bajan de 1.800 a 3.500 bolivianos”, manifestó.

Otra madre indicó que su hija permanece en coma inducido y que el hospital no cuenta con los medicamentos requeridos para su atención. “No hay medicamento suficiente en la farmacia. Ni una jeringa puede haber en un hospital”, reclamó.

Las mamás también señalaron que la saturación es evidente. Niños estarían siendo atendidos en la sala de espera, incluso en asientos improvisados, debido a la falta de camas y espacios adecuados.

Solicitan al Gobierno y a las autoridades competentes que doten de manera urgente medicamentos, oxígeno, insumos y equipamiento, para garantizar la atención digna y oportuna de los menores.

“Los niños no tienen la culpa. Tienen derecho a vivir”, fue el clamor reiterado de las madres, quienes permanecen en vigilia a la espera de soluciones concretas.

Mira la programación en Red Uno Play