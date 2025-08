“No nos han escuchado”: Hospital de Niños cierra salas por falta de personal, tal como habían anunciado

La crisis en el Hospital de Niños Mario Ortiz continúa agravándose. Tal como se había advertido, este martes amanecieron cerradas dos de sus salas: infectología y medicina interna, además del área de neonatología que ya operaba con limitaciones. En total, 29 camas —incluidas dos de terapia intensiva— quedaron fuera de servicio por la falta de personal y recursos económicos.

“Hoy amanecieron cerradas, no hay personal, no hay recursos humanos. Esto es preocupante porque no solo afecta a infectología, también a neonatología y medicina interna”, denunció Miriam Blanco, secretaria del Sirmes.

Según Blanco, la situación fue advertida con anticipación, pero no se obtuvo respuesta de las autoridades. “Las autoridades no nos han escuchado. Estamos esperando principalmente al Ministerio de Salud, porque la Gobernación no tiene los recursos necesarios para cubrir los contratos de personal”, agregó.

Para reabrir las salas cerradas, el hospital requiere al menos 25 profesionales, aunque la necesidad total asciende a 35 trabajadores de salud. Mientras tanto, la población queda en una situación vulnerable, dado que el Hospital de Niños es el único centro de referencia pediátrica en Santa Cruz, recibiendo pacientes tanto urbanos como de provincias.

“¿Dónde va a recurrir la población? La niñez es vulnerable y necesita atención inmediata, llegan pacientes en estado crítico. Por eso exhortamos a la ministra de Salud a dotarnos de los ítems necesarios para poder reaperturar las salas”, concluyó Blanco.

La responsabilidad de revertir esta crisis recae en la Gobernación cruceña, aunque el municipio y el Ministerio de Salud también podrían intervenir para garantizar el derecho a la salud de la población infantil.

