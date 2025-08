¿Lo sabías? Los koalas tienen huellas dactilares demasiado parecidas a las humanas

Cada huella dactilar es única, y se conoce que no hay personas con huellas iguales, sin embargo, eso no significa que sean fáciles de distinguir, ya que los humanos no somos la única especie que las ha desarrollado.

Expertos explicaron que los chimpancés y los gorilas también tienen huellas dactilares, pero en realidad son los koalas, quienes tienen las huellas más similares a las nuestras.

Esto hecho fue descubierto por primera vez por investigadores de la Universidad de Adelaida en Australia en 1996, uno de los cuales llegó a bromear diciendo que “aunque es extremadamente improbable que se encuentren huellas de koala en la escena de un crimen, la policía debería al menos ser consciente de esa posibilidad”.

Los científicos creen que las características de las yemas de los dedos del koala se desarrollaron mucho más recientemente en su historia evolutiva, ya que la mayoría de sus parientes cercanos (como los wombats y los canguros) carecen de ellas.

