El gesto de Katy Perry que conmueve a sus fans: Socorrió a una seguidora que se desmayó en pleno concierto

Un momento de tensión y emoción se vivió la noche del domingo durante un concierto de Katy Perry en Detroit, parte de su gira "Lifetimes Tour". Una joven fan, identificada como McKenna, se desmayó en el escenario tras ser invitada a unirse a la estrella del pop.

El incidente ocurrió durante la sección "Choose Your Own Adventure", donde Perry invita a varios seguidores a subir al escenario para interpretar la canción "The One That Got Away". McKenna, que lucía una falda azul con lentejuelas, fue seleccionada de entre el público y, visiblemente emocionada, se desplomó en el escenario segundos antes de que la música comenzara.

Lejos de continuar con el espectáculo, Katy Perry mostró su lado más humano y empático. La artista se arrodilló junto a la joven, le ofreció palabras de aliento y se aseguró de que el equipo médico acudiera de inmediato. Mientras McKenna era asistida, Perry lideró una emotiva oración por su recuperación junto a los otros fans que permanecían en el escenario: "Querido Dios, rezamos por McKenna, para que regrese plenamente y más brillante y mejor que nunca. Amén".

Un susto con final feliz

Momentos después, Perry se dirigió a los 13.000 asistentes para explicar lo sucedido. "Es mucho. A veces eres tan valiente y puedes subir al escenario, y resulta abrumador. Entiendo esa sensación", comentó, mostrando una gran empatía.

Tras el incidente, la cantante retomó el show y, para tranquilizar a todos, dio una actualización sobre el estado de McKenna. Durante la interpretación de su éxito "Roar", Perry comunicó a su público: "McKenna está bien, por cierto", confirmación que fue recibida con aplausos y alivio. El gesto de la artista, capturado por las cámaras de miles de móviles y ampliamente compartido en redes sociales, ha sido aplaudido por sus seguidores, quienes destacaron su rápida reacción y su humanidad en un momento crítico.

Vea el video:

