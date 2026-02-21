Creatividad sobre ruedas: las carrozas más increíbles del Corso de Corsos

Las unidades militares, combinaron creatividad y disciplina, para demostrar una vez más que el talento artístico puede ir de la mano con la conciencia ambiental.
21/02/2026 17:03
El Corso de Corsos en Cochabamba volvió a sorprender con un despliegue de color, talento e ingenio. Sin duda uno de los grandes protagonistas fueron sus carrozas, auténticas obras de arte sobre ruedas que deslumbraron a miles de espectadores.
Lo más impresionante es que varias de estas estructuras se armaron en apenas dos días, usando materiales reciclados como cartón, cañahuecas, periódicos y pintura.
Las unidades militares, combinaron creatividad y disciplina, para demostrar una vez más que el talento artístico puede ir de la mano con la conciencia ambiental, transformando materiales sencillos en gigantes móviles llenos de color y picardía.
Entre dinosaurios gigantes, carnavales jurásicos y figuras alegóricas de películas como Mad Max llenas de humor y sátira, cada carroza contó su propia historia. Los diseños, en algunos alcanzó alturas espectaculares.
El gran Corso este año contó con la participación de 144 comparsas y fraternidades, que ofrecieron una verdadera fiesta cultural y artística. Los espectadores no pararon de aplaudir, tomarse fotos y disfrutar de la imaginación desbordante que cada carroza refleja.
