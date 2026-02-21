De Santa Cruz a Cochabamba: Camila I ilumina el Corso con su carisma

La alegría del Corso de Corsos en Cochabamba sumó un brillo especial con la llegada de Camila I, Reina del Carnaval cruceño 2026, quien desfiló entre aplausos y ovaciones a bordo de un imponente carro alegórico.

“Mi gente linda, acá su reina del Carnaval cruceño 2026 presente en el Corso de Corsos en Cochabamba”, expresó emocionada ante el público que la recibió con cariño.

Con una sonrisa radiante y saludando a ambos lados del recorrido, la soberana dejó en claro que llegó dispuesta a compartir la energía y la integración que caracteriza a esta gran fiesta.

Camila I hizo su paso junto al alcalde cochabambino, Manfred Reyes Villa, en un ambiente de confraternización y celebración. “Con su reina, con su alcalde y todo el cariño de la gente, muy bien recibida, disfrutando de la integración de nuestro Carnaval”, acotó, resaltando el espíritu de unión entre regiones.

La soberana lució un elegante vestido amarillo que destacaba bajo el sol, aportando un toque de luz y distinción a su presencia. Su carisma y entusiasmo acompañaron cada saludo, mientras el público respondía con aplausos y fotografías para inmortalizar el momento.

La presencia de la Reina del Carnaval cruceño reafirmó el carácter integrador del Corso de Corsos, una celebración que une culturas, tradiciones y corazones en una sola fiesta. Entre música, color y sonrisas, Cochabamba volvió a demostrar que su carnaval es un punto de encuentro donde la alegría se comparte sin fronteras.





Mira la programación en Red Uno Play