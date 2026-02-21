El Pepino dice adiós: La Paz entierra su fiesta más querida este domingo

La Paz se alista para despedir al personaje más irreverente y querido de su fiesta mayor. Este domingo, en inmediaciones del Cementerio General, se llevará a cabo el tradicional Entierro del Pepino, acto que pondrá punto final al Carnaval Paceño 2026 en medio de música, comparsas y emoción colectiva.

Durante el llamado Domingo de Tentaciones, ch’utas, cholitas paceñas y decenas de comparsas acompañarán el cortejo simbólico en una jornada que cada año refleja el tránsito entre la euforia festiva y el regreso a la rutina urbana. Es el momento en que la ciudad baja el ritmo, pero no el orgullo.

El pepino, con su traje multicolor, máscara sonriente y gorro puntiagudo, no es solo un personaje: es la esencia del Carnaval Paceño. Representa el humor, la picardía y la crítica festiva que dan identidad a la urbe. Su presencia en las calles articula tradición y modernidad, alegría y reflexión.

El ciclo carnavalero comenzó el 18 de enero con el Desentierro del Pepino, marcando el inicio de una intensa agenda cultural con entradas, presentaciones y actividades que reafirmaron el carácter identitario de la fiesta. Según la tradición, el entierro no simboliza un adiós definitivo, sino una pausa ritual: el Pepino “duerme” para volver con más fuerza el próximo año.

La ceremonia también reivindica a las figuras centrales del Carnaval Paceño 2026: la cholita paceña y el ch’uta, íconos de la tradición urbana y del orgullo cultural boliviano. Su participación reafirma la continuidad de una celebración que combina humor popular, memoria colectiva y sentido de pertenencia.

Con el Entierro del Pepino, La Paz cerrará oficialmente la edición 2026 del Carnaval. El personaje se retira de las calles entre aplausos y nostalgia, prometiendo regresar para encender nuevamente la chispa que lo consolida como símbolo cultural de Bolivia.

