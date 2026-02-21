TEMAS DE HOY:
Caso Yuvinka Infanticidio de Yuvinka

32ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Carnaval 2026

El Pepino dice adiós: La Paz entierra su fiesta más querida este domingo

La ciudad cerrará oficialmente el Carnaval Paceño 2026 con el tradicional Entierro del Pepino, una ceremonia cargada de simbolismo que marca el fin de semanas de música, color y celebración popular.

Silvia Sanchez

21/02/2026 12:02

El Carnaval Paceño se despide con el Entierro del Pepino este domingo. Foto ABI.
La Paz, Bolivia

Escuchar esta nota

La Paz se alista para despedir al personaje más irreverente y querido de su fiesta mayor. Este domingo, en inmediaciones del Cementerio General, se llevará a cabo el tradicional Entierro del Pepino, acto que pondrá punto final al Carnaval Paceño 2026 en medio de música, comparsas y emoción colectiva.

Durante el llamado Domingo de Tentaciones, ch’utas, cholitas paceñas y decenas de comparsas acompañarán el cortejo simbólico en una jornada que cada año refleja el tránsito entre la euforia festiva y el regreso a la rutina urbana. Es el momento en que la ciudad baja el ritmo, pero no el orgullo.

El pepino, con su traje multicolor, máscara sonriente y gorro puntiagudo, no es solo un personaje: es la esencia del Carnaval Paceño. Representa el humor, la picardía y la crítica festiva que dan identidad a la urbe. Su presencia en las calles articula tradición y modernidad, alegría y reflexión.

El ciclo carnavalero comenzó el 18 de enero con el Desentierro del Pepino, marcando el inicio de una intensa agenda cultural con entradas, presentaciones y actividades que reafirmaron el carácter identitario de la fiesta. Según la tradición, el entierro no simboliza un adiós definitivo, sino una pausa ritual: el Pepino “duerme” para volver con más fuerza el próximo año.

La ceremonia también reivindica a las figuras centrales del Carnaval Paceño 2026: la cholita paceña y el ch’uta, íconos de la tradición urbana y del orgullo cultural boliviano. Su participación reafirma la continuidad de una celebración que combina humor popular, memoria colectiva y sentido de pertenencia.

Con el Entierro del Pepino, La Paz cerrará oficialmente la edición 2026 del Carnaval. El personaje se retira de las calles entre aplausos y nostalgia, prometiendo regresar para encender nuevamente la chispa que lo consolida como símbolo cultural de Bolivia.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:00

El chapulin colorado

12:30

Notivisión

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

17:00

El rey

18:00

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:00

El chapulin colorado

12:30

Notivisión

14:00

Duele amar

16:00

Amor de familia

17:00

El rey

18:00

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD