“Siempre dije que era inocente”: el testimonio de Alex Mamani tras ser liberado en el caso Yuvinka

Con la voz entrecortada y visiblemente afectado, Alex Mamani aseguró que lo único que desea es retomar su vida, luego de haber sido señalado y enviado a prisión de manera preventiva en el marco de la investigación por el asesinato de la niña Yuvinka.

“Yo siempre dije que era inocente, pero no me creyeron. Ahora solo quiero continuar con mi vida. Hay un Dios que todo lo ve”, expresó tras recuperar su libertad.

Mamani fue acusado en las primeras etapas del proceso y trasladado con detención preventiva al penal de Palmasola. Sin embargo, con el avance de las pericias, la hipótesis inicial perdió sustento y finalmente fue liberado, según confirmaron la Fiscalía y su defensa legal.

“Hay un Dios que todo lo ve y se va a encargar de poner todo en su lugar. Yo no puedo hacer nada, solo confiar en su justicia. Yo continuaré con mi vida”, reiteró.

Un caso que estremeció al país

El caso de Yuvinka, la niña de ocho años hallada sin vida en el municipio de La Guardia, marcó profundamente a la población cruceña y a todo el país.

La menor fue reportada como desaparecida el 6 de enero. De inmediato se activaron operativos de búsqueda con participación de la Policía Boliviana, bomberos, unidades K-9 y fiscales.

Tres días después, su cuerpo fue encontrado en un lote baldío, a aproximadamente 500 metros de su vivienda. Los exámenes forenses confirmaron que fue víctima de agresión sexual y que falleció por asfixia, configurándose el delito de infanticidio.

La noticia generó indignación nacional y una fuerte presión social para esclarecer lo ocurrido.

El giro de la investigación

En las primeras semanas, el entorno familiar fue incluido en las indagaciones. Entre los investigados estuvo Mamani, quien inicialmente fue presentado como sospechoso.

No obstante, el proceso dio un giro decisivo tras una pericia genética considerada concluyente por el Ministerio Público, que derivó en la aprehensión del tío político de la menor como presunto autor del crimen.

Durante el análisis de dispositivos móviles incautados al ahora aprehendido —quien en un inicio fue convocado como testigo— se encontraron imágenes de contenido sexual. Si bien este hallazgo no constituye prueba directa del hecho, fue considerado un indicio relevante dentro del proceso.

El sospechoso fue trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y se abstuvo de declarar.

El Ministerio Público prepara la imputación formal por los delitos de infanticidio y violación agravada. En las próximas horas, será puesto ante la autoridad jurisdiccional para definir su situación jurídica.

Las investigaciones continúan y el caso permanece en reserva.

