Oruro: Adolescente denuncia que fue víctima de abuso desde sus 8 años

En Oruro, un grave caso de violencia sexual contra una menor salió a la luz tras siete años de silencio luego que una adolescente de 15 años denunció el abuso al que fue sometida desde que tenía 8 años de edad. El fiscal departamental, Aldo Morales, informó que un sujeto aprovechaba la confianza que había ganado como vecino de la familia y la ausencia de los padres en el hogar.

La víctima, que vivía bajo constantes amenazas, decidió finalmente contar lo sucedido a sus progenitores, quienes denunciaron el hecho. El agresor fue aprehendido y se encuentra a la espera de su audiencia de medidas cautelares, fijada para este sábado 21 de febrero.

La Fiscalía ha solicitado la pena máxima de 30 años de cárcel sin derecho a indulto. Morales enfatizó que existen directrices claras desde la Fiscalía General del Estado para sancionar con severidad este tipo de delitos.

“Se va a cumplir con esos 30 años; hay directrices de que a una niña o un niño no se toca. La ley va a ser drástica y el Ministerio Público también”, declaró.

El fiscal recomendó a las familias mantener una vigilancia constante sobre niños y adolescentes, recordando que en el 50% de los casos el agresor pertenece al entorno más cercano.

