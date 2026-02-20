El futuro de Neymar vuelve a estar en el centro de la escena. El astro brasileño, actual jugador del Santos, sorprendió al admitir que el 2026 podría marcar el cierre de su carrera profesional. A sus 34 años, el delantero aseguró que vive temporada a temporada y que no tiene garantías sobre lo que ocurrirá después de diciembre.

En una entrevista con Caze TV, el exjugador del Barcelona y del Paris Saint-Germain dejó claro que este año será clave tanto para su club como para sus aspiraciones con la selección brasileña, que se prepara para la próxima Copa del Mundo. Reconoció que aún no tiene asegurado un lugar y que el desafío es enorme.

Sin embargo, lo que más impactó fue su reflexión sobre el retiro. Neymar confesó que no sabe qué decisión tomará cuando termine el año y que incluso existe la posibilidad de decir adiós al fútbol profesional. “Puede ser que llegue diciembre y quiera retirarme”, deslizó, aunque aclaró que prefiere avanzar con calma y evaluar cómo se siente física y emocionalmente.

El brasileño también habló sobre su regreso a las canchas tras varios meses de inactividad. No disputaba un partido oficial desde diciembre de 2025, cuando jugó ante Cruzeiro en el Brasileirao. Posteriormente fue sometido a una artroscopia en la rodilla izquierda para tratar una lesión de menisco, intervención que marcó el inicio de una recuperación planificada al detalle.

Su vuelta fue progresiva. Decidió postergar algunos partidos para reaparecer en plenitud y, cuando finalmente regresó en el torneo Paulista, mostró destellos de su calidad con una asistencia en apenas 45 minutos en la goleada 6-0 sobre Velo Clube. El propio jugador aseguró que necesitaba estar “sin dolor y sin miedo” antes de competir nuevamente.

Durante 2025, Neymar acumuló 28 partidos con Santos, en los que anotó 11 goles y dio cuatro asistencias, en medio de un año condicionado por lesiones y altibajos colectivos. Ahora, con la mira puesta en recuperar su mejor versión y luchar por un lugar en la selección, el brasileño enfrenta el que podría ser el capítulo final de una carrera brillante.

El mundo del fútbol contiene la respiración. ¿Será 2026 el último baile de uno de los talentos más desequilibrantes del siglo XXI?

