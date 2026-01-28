TEMAS DE HOY:
Caso maletas Avasallamientos Menor hallado muerto

22ºC Santa Cruz de la Sierra

6ºC La Paz

13ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Tendencias

VIDEO: Neymar Jr. encuentra a su mejor “coach”: el tierno entrenamiento con su hija Mavie

Entre risas y mimos, el astro brasileño mostró su faceta más humana en un video donde su pequeña Mavie no solo lo acompaña, sino que se convierte en la protagonista de su rutina física.

Red Uno de Bolivia

28/01/2026 7:58

Foto: Captura de video
Brasil

Escuchar esta nota

Más allá de los lujos y las canchas de fútbol, Neymar Jr. ha paralizado el mundo digital con un video que enternece las redes.

En las imágenes, que ya se perfilan como lo más tierno de la semana, se observa al futbolista en una faceta totalmente relajada, convirtiendo su sesión de ejercicios en un patio de juegos para su hija Mavie, quien se roba cada segundo de atención con su emoción desbordante.

En el video se observa como Neymar intentaba completar sus movimientos, la pequeña, visiblemente entusiasmada, intervenía para "ayudarlo" con una energía contagiosa. El astro no pudo ocultar su felicidad, dejando de lado la rigidez del atleta para derretirse ante las ocurrencias de su pequeña.

 

La escena familiar se completó con una estampa llena de calidez, donde se pudo ver a su esposa acompañando la jornada mientras cargaba en brazos a la integrante más pequeña de la familia.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD