VIDEO: Neymar Jr. encuentra a su mejor “coach”: el tierno entrenamiento con su hija Mavie

Más allá de los lujos y las canchas de fútbol, Neymar Jr. ha paralizado el mundo digital con un video que enternece las redes.

En las imágenes, que ya se perfilan como lo más tierno de la semana, se observa al futbolista en una faceta totalmente relajada, convirtiendo su sesión de ejercicios en un patio de juegos para su hija Mavie, quien se roba cada segundo de atención con su emoción desbordante.

En el video se observa como Neymar intentaba completar sus movimientos, la pequeña, visiblemente entusiasmada, intervenía para "ayudarlo" con una energía contagiosa. El astro no pudo ocultar su felicidad, dejando de lado la rigidez del atleta para derretirse ante las ocurrencias de su pequeña.

La escena familiar se completó con una estampa llena de calidez, donde se pudo ver a su esposa acompañando la jornada mientras cargaba en brazos a la integrante más pequeña de la familia.

