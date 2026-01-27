“¡Está bueno!”: periodistas mexicanos se enamoran del somó cruceño

Un grupo de periodistas mexicanos que cubría el partido amistoso Bolivia vs. México quedó encantado con el somó cruceño, la tradicional bebida de maíz con limón. Valoraron su frescura, sabor y el trabajo artesanal que mantiene viva esta tradición del oriente boliviano.
27/01/2026 10:50
Durante su visita a Santa Cruz de la Sierra, un grupo de periodistas mexicanos tuvo la oportunidad de probar el somó cruceño, bebida tradicional a base de maíz frangollo, limón, canela, clavo de olor y azúcar. Su reacción fue inmediata:
“Se llama somó, bebida de maíz y es con limón, ¡está bueno!”, comentaron los comunicadores mientras se refrescaban con la espesa y dulce preparación.
El somó frío es una bebida típica del oriente boliviano, especialmente de Santa Cruz, que se ha mantenido vigente gracias al trabajo artesanal de los mercados y vendedores callejeros, quienes preservan la receta y la tradición que acompaña a esta bebida desde generaciones.
Los periodistas mexicanos llegaron a Bolivia para cubrir el encuentro amistoso entre sus selecciones y la de Bolivia, y aprovecharon para conocer parte de la cultura gastronómica local, destacando el somó como un ícono de identidad del oriente boliviano.
