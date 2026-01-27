TEMAS DE HOY:
Narcomaletas Obrero arrastrado por el agua ASALTO

29ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

15ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Tendencias

“¡Está bueno!”: periodistas mexicanos se enamoran del somó cruceño

Un grupo de periodistas mexicanos que cubría el partido amistoso Bolivia vs. México quedó encantado con el somó cruceño, la tradicional bebida de maíz con limón. Valoraron su frescura, sabor y el trabajo artesanal que mantiene viva esta tradición del oriente boliviano.

Silvia Sanchez

27/01/2026 10:50

Periodistas mexicanos se enamoran del somó cruceño. Imagen referencial Santa Cruz Emprendedor
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Durante su visita a Santa Cruz de la Sierra, un grupo de periodistas mexicanos tuvo la oportunidad de probar el somó cruceño, bebida tradicional a base de maíz frangollo, limón, canela, clavo de olor y azúcar. Su reacción fue inmediata:

“Se llama somó, bebida de maíz y es con limón, ¡está bueno!”, comentaron los comunicadores mientras se refrescaban con la espesa y dulce preparación.

El somó frío es una bebida típica del oriente boliviano, especialmente de Santa Cruz, que se ha mantenido vigente gracias al trabajo artesanal de los mercados y vendedores callejeros, quienes preservan la receta y la tradición que acompaña a esta bebida desde generaciones.

 

Los periodistas mexicanos llegaron a Bolivia para cubrir el encuentro amistoso entre sus selecciones y la de Bolivia, y aprovecharon para conocer parte de la cultura gastronómica local, destacando el somó como un ícono de identidad del oriente boliviano.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD