“¡Está bueno!”: periodistas mexicanos se enamoran del somó cruceño

Durante su visita a Santa Cruz de la Sierra, un grupo de periodistas mexicanos tuvo la oportunidad de probar el somó cruceño, bebida tradicional a base de maíz frangollo, limón, canela, clavo de olor y azúcar. Su reacción fue inmediata:

“Se llama somó, bebida de maíz y es con limón, ¡está bueno!”, comentaron los comunicadores mientras se refrescaban con la espesa y dulce preparación.

El somó frío es una bebida típica del oriente boliviano, especialmente de Santa Cruz, que se ha mantenido vigente gracias al trabajo artesanal de los mercados y vendedores callejeros, quienes preservan la receta y la tradición que acompaña a esta bebida desde generaciones.

Los periodistas mexicanos llegaron a Bolivia para cubrir el encuentro amistoso entre sus selecciones y la de Bolivia, y aprovecharon para conocer parte de la cultura gastronómica local, destacando el somó como un ícono de identidad del oriente boliviano.

