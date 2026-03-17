Parece de cuento: el puma albino que conquista las redes sociales

Un puma albino, ha captado la atención en redes sociales y medios internacionales por su apariencia poco común y su condición genética.

El felino nació el 20 de julio de 2023 en el Thomas Belt Zoo, en Nicaragua, donde desde sus primeros días destacó por su pelaje completamente blanco, ojos azul claro y nariz rosada.

Itzae pertenece a la especie Puma concolor, conocida como puma o león de montaña. Sin embargo, su aspecto responde al albinismo, una condición genética que impide la producción de melanina.

Este tipo de casos es poco habitual en grandes felinos, lo que lo convierte en un ejemplar poco frecuente a nivel mundial.

Debido a su condición, el cachorro requiere protección frente a la luz solar y seguimiento constante, ya que puede presentar dificultades visuales.

Por ello, el equipo del zoológico optó por mantenerlo bajo observación junto a su madre durante sus primeras semanas, limitando el contacto externo.

La imagen de Itzae se difundió rápidamente, generando interés por su historia y por la importancia de preservar la biodiversidad.

El caso también pone en foco la necesidad de proteger a especies como el puma y sus hábitats naturales, especialmente ante condiciones poco comunes como el albinismo.

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