La cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya tiene banda sonora. La FIFA anunció el lanzamiento de “Lighter”, el primer sencillo oficial del álbum del torneo, una apuesta que mezcla música y fútbol con una proyección global.

El tema reúne al artista estadounidense Jelly Roll y al mexicano Carín León en una colaboración que combina rock y country, y que estará disponible desde el 20 de marzo.

Una fusión de culturas

El anuncio fue realizado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien adelantó que el proyecto musical incluirá a figuras consagradas y nuevas voces de distintas partes del mundo.

La idea: construir un “ritmo global” que acompañe la fiesta del fútbol más importante del planeta.

Según la organización, “Lighter” conecta a los tres países anfitriones a través de un sonido colaborativo que cruza fronteras y géneros.

Un sonido con sello internacional

La canción fue producida por Cirkut, reconocido por su impacto en la industria y ganador del Grammy 2026 como productor del año (no clásico).

Para Infantino, el tema “marca el tono de todo lo que está por venir”, posicionándose como la primera pieza de una estrategia musical que busca amplificar la experiencia del Mundial más allá de la cancha.

Un Mundial histórico

La Copa Mundial de la FIFA 2026 será inédita: por primera vez se jugará en tres países —Estados Unidos, México y Canadá— con partidos programados del 11 de junio al 19 de julio.

La final se disputará en el New York New Jersey Stadium, en un torneo que promete ser el más diverso y global de la historia.

El inicio de la fiesta

Con “Lighter”, el Mundial no solo empieza a jugarse… también comienza a sentirse.

Porque antes de los goles, las hinchadas y los estadios llenos, hay algo que siempre une a todos: la música.

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