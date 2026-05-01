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Deportes

Desde Etcheverry a Miguelito: La Academia Tahuichi celebra 48 años aportando talento al fútbol boliviano

La histórica cantera cruceña festeja un nuevo aniversario consolidada como semillero clave del fútbol nacional.

Martin Suarez Vargas

01/05/2026 18:23

Arte promocional del aniversario de la Academia de Fútbol Tahuichi Aguilera. Foto: redes sociales de la Academia (Facebook).
Santa Cruz, Bolivia.

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La Academia de Fútbol Tahuichi Aguilera celebra hoy 48 años de vida, reafirmando su legado como una de las instituciones más importantes en la formación de futbolistas en Bolivia y a nivel internacional.

A lo largo de su historia, la academia ha sido cuna de grandes figuras del fútbol nacional como Marco Antonio Etcheverry, Juan Manuel Peña, Jaime Moreno, Erwin Sánchez, José Alfredo Castillo, Diego Medina y el joven Miguel Terceros, entre muchos otros que han llevado su talento dentro y fuera del país.

Fundada el 1 de mayo de 1978 por Rolando Aguilera, la Tahuichi nació con el objetivo de formar futbolistas desde la niñez, pero también personas con valores. Su nombre, proveniente del idioma guaraní, significa “niño pequeño”, reflejando su esencia formativa.

Desde sus inicios, la academia trabajó con recursos limitados, pero con una visión clara: descubrir talento en los barrios y brindar oportunidades a jóvenes que no contaban con acceso a estructuras deportivas. Con el paso del tiempo, ese proyecto se transformó en un referente nacional e internacional.

La Tahuichi alcanzó reconocimiento mundial gracias a sus destacadas participaciones en torneos juveniles, especialmente en la Gothia Cup en Suecia, donde consiguió varios títulos y posicionó el nombre de Bolivia en lo más alto.

Además de su aporte deportivo, la institución ha priorizado la formación integral de sus jugadores, consolidándose como un pilar del fútbol base en el país. En la actualidad, continúa proyectando nuevos talentos, como Carlos Matías Collazo, quien milita en Always Ready y fue figura en el reciente Sudamericano Sub-17.

En su aniversario, la Tahuichi celebra no solo los años, sino el impacto de su trabajo en generaciones de futbolistas que han llevado su sello por el mundo.

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