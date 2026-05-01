Blooming suma un nuevo aniversario con su historia más viva que nunca

El Club Blooming celebra este 1 de mayo un nuevo aniversario, sumando capítulos a una historia que lo posiciona como uno de los equipos más representativos del país. Fundado en 1946 en Santa Cruz de la Sierra, el club nació del entusiasmo de un grupo de jóvenes que buscaban impulsar el deporte en la juventud.

Con el paso de los años, Blooming se consolidó en la élite del fútbol nacional, ganándose el apodo de “la Academia” y construyendo una identidad marcada por su estilo y el respaldo constante de su hinchada. Su recorrido incluye cinco títulos de la máxima categoría del balompié nacional y participaciones internacionales que dejaron huella, como su recordada campaña en la Copa Libertadores de 1985.

El conjunto celeste también es protagonista de uno de los clásicos más importantes del país frente a Oriente Petrolero, un duelo que refleja la pasión futbolera de Santa Cruz para toda Bolivia.

En este nuevo aniversario, Blooming no solo celebra su fundación, sino también la vigencia de su legado, con el desafío de seguir siendo protagonista y de mantener viva la ilusión de su gente.

Mira la programación en Red Uno Play