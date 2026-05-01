Serenata termina con excesos, disturbios y arrestos en la Villa Primero de Mayo

La mañana de este viernes terminó con incidentes en inmediaciones del estadio de la Villa Primero de Mayo, luego de la serenata por el aniversario de la populosa zona cruceña. Efectivos policiales intervinieron para controlar peleas callejeras y realizaron varias detenciones.

La Policía lanzó gases lacrimógenos para dispersar a las personas involucradas en enfrentamientos y evitar que la situación se salga de control. Además, se solicitó refuerzo policial ante la cantidad de personas concentradas en el lugar.

Uno de los momentos más tensos ocurrió cuando un joven, señalado de agredir a otro ciudadano, se resistió a ser subido a una patrulla policial.

También se observó a una persona ensangrentada, presuntamente tras recibir un golpe durante la pelea registrada afuera del estadio.

Los disturbios se produjeron después de la serenata realizada por el aniversario de la Villa Primero de Mayo, en una zona donde aún había venta de comida y gran presencia de asistentes con evidente consumo de alcohol.

La Policía continuó con operativos en el sector para restablecer el orden y evitar nuevos hechos violentos.

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