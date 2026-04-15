Sospechan que extranjero disparó e hirió a un hombre en la Villa Primero de Mayo

La Policía investiga un hecho violento registrado en la zona de Villa Primero de Mayo, donde un hombre terminó herido de bala luego de una riña ocurrida en plena vía pública.

De acuerdo con el informe del coronel William Benavides, comandante de la EPI-5, el incidente se produjo en inmediaciones de la avenida 16 de Julio, a la altura de un lenocinio, donde varias personas se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas.

Según los primeros indicios, el conflicto se habría originado cuando un motociclista pasó por el lugar y fue increpado por haber presuntamente derramado cerveza. En ese momento, el conductor se detuvo, se generó una discusión que escaló rápidamente a una pelea física.

“Posteriormente, el de la moto sacó un arma de fuego, hubo agresión, le botaron la motocicleta y realizó los disparos antes de darse a la fuga”, explicó el jefe policial.

Como resultado del hecho, una persona fue trasladada a la clínica ProSalud con un impacto de bala. Aunque testigos aseguran haber escuchado hasta tres disparos, la Policía reportó el hallazgo de dos casquillos en la escena.

De acuerdo con versiones de familiares y testigos, el presunto autor tendría acento colombiano, dato que ya está siendo verificado por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), que asumió la investigación para dar con el responsable del hecho.

Mira la programación en Red Uno Play