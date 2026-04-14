Riña termina a tiros en Santa Cruz: un hombre resulta herido

Un hecho violento registrado la tarde de ayer dejó a una persona herida por arma de fuego en plena vía pública, en la avenida 16 de Julio de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. La Policía inició una investigación para dar con los responsables.

De acuerdo con reportes preliminares, dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta llegaron hasta una tienda ubicada en la zona. Tras descender del vehículo, se aproximaron a un grupo de personas que se encontraba en el lugar, donde aparentemente se desarrollaba consumo de bebidas alcohólicas.

Según testimonios, en ese momento se produjo un intercambio de palabras que rápidamente escaló a una discusión y posteriormente a un forcejeo. En medio del conflicto, uno de los sujetos sacó un arma de fuego con la intención de amedrentar a los presentes.

“El día de ayer por la tarde en la avenida 16 de Julio, en vía pública, a la altura de un lenocinio, ocurrió un hecho de disparo de arma de fuego con herido”, informó el coronel William Benavides, comandante de la EPI-5.

La autoridad explicó que, de acuerdo con versiones de testigos, el incidente se habría originado cuando personas que consumían bebidas alcohólicas en el lugar hicieron el ademán de arrojar cerveza hacia el motociclista que pasaba por la zona. Esto provocó que el conductor se detuviera y encarara a los presentes, desencadenando la riña.

Durante el altercado, el motociclista fue agredido y su vehículo fue derribado. En ese contexto, el sujeto sacó un arma de fuego y realizó disparos antes de darse a la fuga.

“El herido presenta un impacto de bala y fue trasladado a una clínica. Según testigos, el agresor realizó tres disparos, mientras que la Felcc encontró dos casquillos en el lugar”, agregó Benavides.

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) realizó el levantamiento de indicios en la escena y continúa con las investigaciones para identificar y capturar a los implicados en este hecho.

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