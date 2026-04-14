El Gobierno de Colombia dio luz verde a un controvertido plan para aplicar la eutanasia a cerca de 80 hipopótamos descendientes de los ejemplares introducidos ilegalmente por el narcotraficante Pablo Escobar en la década de 1980. La medida busca contener el crecimiento descontrolado de esta especie considerada invasora y su impacto en los ecosistemas.

La decisión fue formalizada mediante un protocolo firmado por la ministra de Ambiente, Irene Vélez, que establece lineamientos para el manejo de estos animales. Según explicó la autoridad, la intervención se ejecutará en el segundo semestre del año y contempla tanto la eutanasia química mediante inyección como la física, a través de disparos realizados por personal certificado.

El plan surge tras años de debate y ante la expansión acelerada de estos mamíferos, que no cuentan con depredadores naturales en Colombia y se reproducen sin control en zonas cercanas al río Magdalena. De no aplicarse medidas, se estima que la población podría alcanzar los 500 ejemplares en 2030.

Las autoridades advierten que la presencia de estos animales, que pueden pesar hasta tres toneladas, representa un riesgo para especies nativas como el manatí y la tortuga de río, además de alterar el equilibrio de los ecosistemas. Por ello, fueron declarados oficialmente como especie exótica invasora.

El programa también contempla alternativas no letales, como la esterilización cuyo costo ronda los 9.800 dólares por animal y el traslado a santuarios o zoológicos en el extranjero. Sin embargo, estas opciones han tenido resultados limitados. Desde 2023, no se ha concretado ningún acuerdo internacional para su reubicación.

La eutanasia, considerada como último recurso, implicará un costo significativo que puede alcanzar hasta 14.000 dólares por ejemplar debido a la complejidad logística en zonas como la antigua Hacienda Nápoles, hoy convertida en atractivo turístico.

La medida ha generado rechazo en sectores de la comunidad, especialmente en el municipio de Puerto Triunfo, donde los hipopótamos se han convertido en un símbolo local y atractivo para visitantes. Ambientalistas también cuestionan la decisión, recordando antecedentes como el caso de “Pepe”, un hipopótamo abatido en 2009 que provocó una fuerte controversia.

Mientras tanto, el Gobierno defiende la iniciativa como una acción necesaria para mitigar un problema ambiental originado por la introducción artificial de fauna en un ecosistema que no estaba preparado para albergarla.

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