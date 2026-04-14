Accidente de tránsito en Santa Cruz deja heridos y congestión vehicular en el segundo anillo

Un accidente de tránsito entre dos vehículos se registró este martes en el segundo anillo de la avenida 26 de Febrero, en la esquina con Ovidio Barberí, justo frente al Comando Departamental de la Policía en Santa Cruz.

El hecho dejó a ambos conductores heridos, quienes fueron evacuados a clínicas privadas para recibir atención médica.

De acuerdo con reportes preliminares, el siniestro ocurrió cuando uno de los motorizados, de color rojo, habría intentado cruzar la avenida Ovidio Barberí pese a que el semáforo se encontraba en rojo. En ese momento, el otro vehículo circulaba por la avenida 26 de Febrero con luz verde y, debido a la velocidad, no logró frenar a tiempo, provocando la colisión.

Producto del impacto, ambos vehículos quedaron con daños materiales de consideración. Efectivos policiales llegaron al lugar para resguardar la zona, mientras personal de Tránsito coordinó el retiro de los motorizados con apoyo de una grúa.

Asimismo, uno de los carriles fue cerrado temporalmente para evitar nuevos incidentes y facilitar las labores de auxilio, lo que generó congestión vehicular en el sector.

Hasta el momento, se aguarda un informe oficial de las autoridades, así como la revisión de cámaras de vigilancia que permitan esclarecer con precisión las circunstancias en las que se produjo el accidente.

Mira la programación en Red Uno Play