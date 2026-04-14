Autopsia revela que pilotos murieron por pérdida masiva de sangre tras impacto

El Ministerio Público confirmó que los dos pilotos hallados sin vida tras el accidente de la avioneta en el norte de Cochabamba fallecieron a causa de un shock hipovolémico, producto de una hemorragia externa severa, según reveló la autopsia médico-legal practicada a ambos cuerpos.

El fiscal Edwin Blanco informó que las víctimas presentaban múltiples fracturas y lesiones de gravedad, compatibles con el impacto de la aeronave. Explicó que la pérdida masiva de sangre fue la causa directa de sus fallecimientos.

“Estas personas han tenido una hemorragia externa, por lo cual han perdido la vida”, detalló la autoridad tras concluir el procedimiento forense.

Blanco señaló además que durante la autopsia se recolectaron evidencias que serán incorporadas a la investigación para esclarecer las circunstancias del siniestro aéreo.

Los cuerpos de Fernando Moyano y Julio César Sardán ya fueron entregados a sus familiares y este martes son velados en medio del dolor de sus seres queridos y de la comunidad aeronáutica.

El fiscal precisó que la investigación principal está a cargo del Ministerio Público de Cochabamba, mientras que la Fiscalía de Santa Cruz colaboró con la realización de las autopsias médico-legales.

La tragedia ha generado consternación en el sector aeronáutico civil, que lamenta la pérdida de dos de sus integrantes.

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