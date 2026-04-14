El video que quedó como despedida: la última publicación de uno de los pilotos fallecidos

El último video compartido por el piloto Julio César Sardán en sus redes sociales se ha convertido en un registro que genera conmoción, tras confirmarse su fallecimiento en el accidente aéreo ocurrido en Cochabamba.

En el clip, titulado “C550B Cessna Citation Bravo aterrizaje El Trompillo RWY 34”, se observa una maniobra de aterrizaje en el aeropuerto El Trompillo, en Santa Cruz. La publicación fue realizada apenas un día antes del siniestro y muestra parte de su rutina profesional al mando de una aeronave ejecutiva.

Tras conocerse la tragedia, el video comenzó a circular nuevamente y generó múltiples reacciones de pesar entre usuarios y colegas del ámbito aeronáutico, quienes destacaron su experiencia en cabina.

La aeronave en la que viajaba Sardán, junto al piloto Carlos Moyano, había despegado pasadas las 08:00 desde La Paz con destino a Santa Cruz. Sin embargo, durante el trayecto perdió contacto con los radares, lo que activó un operativo de búsqueda.

Horas después, equipos de rescate localizaron los restos del avión en una zona del norte del departamento de Cochabamba. Ambos pilotos fueron encontrados sin vida, confirmándose el desenlace fatal.

Julio César Sardán Villarroel, nacido el 18 de mayo de 1983, contaba con doble certificación como piloto comercial y de transporte de línea aérea. Además, tenía un nivel 4 de competencia lingüística según la OACI y figuraba en los registros como apto para el vuelo, sin limitaciones físicas ni técnicas.

El caso continúa en investigación, mientras las autoridades avanzan en la recopilación de evidencias para esclarecer las causas del accidente.

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