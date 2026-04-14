Autopsia revela la causa de la muerte de los dos pilotos tras accidente aéreo

La autopsia realizada en Santa Cruz a los cuerpos de los pilotos del accidente aéreo que sucedió hoy en Cochabamba, logró establecer que la causa de muerte fue un shock hipovolémico provocado por hemorragias externas. “Estas personas se han desangrado”, explicó el vocero de la morgue, detallando que las severas lesiones sufridas durante el impacto derivaron en la pérdida fatal de sangre.

También indicó que el Ministerio Público de Santa Cruz colaboró estrechamente con el procedimiento forense para agilizar los trámites legales necesarios tras la tragedia. Los peritos informaron que ya se han colectado elementos de prueba esenciales durante la intervención, los cuales serán remitidos a la Fiscalía que lleva la dirección funcional del caso.

Entrega de los restos a familiares

Luego de concluir los exámenes de ley, las autoridades se reunieron con los allegados de los aviadores para coordinar el retiro de los cuerpos. “Estamos entregándolos a los familiares para que le puedan dar cristiana sepultura”, afirmó el vocero, confirmando que el proceso de identificación y necropsia ha finalizado formalmente.

Evidencias hacia la sede del hecho

Debido a que el siniestro ocurrió en jurisdicción cochabambina, toda la evidencia colectada en la capital cruceña será enviada al departamento de Cochabamba. Allí, la fiscal a cargo de la investigación procesará los nuevos hallazgos para determinar las causas exactas del desplome de la aeronave recientemente adquirida.

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