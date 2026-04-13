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Policial

Así encontraron la aeronave en Cochabamba tras fatal accidente aéreo

Equipos de rescate confirmaron la muerte de los dos pilotos y difundieron imágenes del estado en el que quedó la aeronave en una zona boscosa.

Juan Marcelo Gonzáles

13/04/2026 17:15

Foto: Avioneta estrellada en Cochabamba
Cochabamba

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Las primeras imágenes de la avioneta que desapareció de los radares la mañana de este lunes en Cochabamba muestran que la aeronave quedó completamente destruida tras el impacto.

El hallazgo se realizó en una zona boscosa, donde equipos de rescate lograron ubicar los restos con el apoyo de un helicóptero.

Confirman fallecimiento de los pilotos

Autoridades confirmaron que los dos tripulantes, identificados como Carlos Moyano y Julio César Sardán, fueron encontrados sin vida en el lugar del accidente.

El reporte oficial señala que ambos pilotos fallecieron a causa del impacto.

Escenario del accidente

Las imágenes difundidas evidencian la magnitud del siniestro, con la aeronave reducida a escombros, lo que refleja la fuerza del impacto en la zona.

Personal especializado permanece en el lugar realizando tareas de recuperación de los cuerpos.

Investigaciones en curso

Equipos técnicos continúan con las pericias para determinar las causas del accidente, que aún no han sido establecidas.

Las autoridades trabajan en la recolección de indicios que permitan esclarecer lo ocurrido.

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