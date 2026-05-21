Captan el momento exacto en que un rayo impacta el ala de un avión

Las imágenes causaron impacto entre los pasajeros y rápidamente llamaron la atención en redes sociales. Un pasajero de un vuelo de Viva Aerobus, proveniente de Puerto Escondido, Oaxaca, captó en video el momento exacto en que un rayo impactó la punta del ala de la aeronave durante su aproximación al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en México.

En el video se observa cómo la descarga eléctrica golpea el ala izquierda del avión y, segundos después, un intenso destello ilumina por completo la escena, generando momentos de tensión y nerviosismo entre quienes viajaban a bordo.

A pesar de lo impactante del momento, el incidente no pasó a mayores y la aeronave logró concluir el vuelo sin consecuencias.

Este tipo de situaciones, aunque impresionantes visualmente, pueden ocurrir durante tormentas eléctricas. Los aviones están diseñados para resistir impactos de rayos, ya que su estructura metálica funciona como una especie de jaula de Faraday, permitiendo que la descarga eléctrica se distribuya por el exterior del fuselaje sin afectar a los pasajeros ni comprometer los sistemas de vuelo.

El video muestra una escena que parece sacada de una película: cielo oscuro, tensión durante el descenso y un rayo iluminando el ala en plena aproximación. Sin embargo, gracias a los sistemas de seguridad de la aeronave, el vuelo pudo continuar hasta su aterrizaje.

El hecho dejó una imagen impresionante, pero también recordó que los aviones están preparados para enfrentar este tipo de fenómenos durante sus operaciones.

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