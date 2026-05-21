Turista cae a un barranco cerca de Machu Picchu y activan operativo de rescate

Un turista que realizaba el recorrido hacia Machu Picchu cayó a un pronunciado barranco mientras transitaba por el Camino Inca, generando una intensa movilización de equipos de rescate en la región peruana de Cusco.

El hecho ocurrió la tarde del miércoles, cerca de las 13:30, en una ruta ubicada entre los sectores de Wiñayhuayna e Intipunku, a la altura del kilómetro 106 del histórico Qhapaq Ñan.

Según reportes preliminares, el visitante se encontraba acompañado de sus compañeros y guías turísticos cuando, por razones que todavía son investigadas, sufrió la caída en una de las zonas más peligrosas del trayecto.

El grupo estaba a solo 45 minutos de completar la caminata e ingresar a la ciudadela inca cuando ocurrió el accidente.

Tras el hecho, los acompañantes alertaron inmediatamente a las autoridades y se activó el protocolo de emergencia para este tipo de incidentes.

Hasta el lugar llegaron brigadas del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), personal de Cultura Cusco y efectivos de la Policía de Machu Picchu, quienes iniciaron un operativo de búsqueda y rescate en la complicada zona montañosa.

Testigos señalaron que el turista no habría caído hasta el fondo del precipicio, sino que posiblemente quedó atrapado en medio de la pendiente, lo que mantiene vivas las esperanzas de encontrarlo con vida.

Las labores de rescate continúan mientras las autoridades intentan ubicar al visitante, cuya identidad todavía no fue revelada.

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