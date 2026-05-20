Petro pide diálogo en Bolivia y advierte sobre riesgo de “extremismos” tras tensión diplomática

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció sobre la tensión diplomática con Bolivia luego de la expulsión de la embajadora colombiana en La Paz, Elizabeth García, una decisión que escaló el conflicto entre ambos países.

Desde su país, Petro defendió su llamado a la intermediación y a la apertura de un diálogo nacional en Bolivia para encarar la crisis política y social. En declaraciones públicas, el mandatario expresó:

“Lo único comentario que yo hice es, estamos dispuestos a servir de intermediarios por un diálogo. Lo que sabemos que pasa en Bolivia hasta este momento es que hay un pueblo en las calles al que están matando y hay un gobierno que está cuestionado por ese pueblo que puede tomar la decisión (…) de desatar la muerte sobre la población que se moviliza o abrir un diálogo, que es lo que yo creo que se debe hacer”, comentó en entrevista con radio Caracol.

Petro insistió en que la salida a la conflictividad debe ser política y no violenta, y advirtió sobre los riesgos de la escalada del conflicto tras la decisión del Gobierno boliviano de expulsar a la diplomática colombiana:

“Si por proponer un diálogo y una intermediación sacan a la embajadora es porque se está pasando a extremismos que pueden llevar a una situación muy difícil al pueblo boliviano, espero que eso no pase. Pero Bolivia, tal como está en este momento, amerita que se abra un gran diálogo nacional en ese país o la consecuencia puede ser una masacre sobre la población boliviana que ningún ser humano en el mundo debe querer ni desear”, sostuvo.

El mandatario colombiano reiteró además su disposición a actuar como facilitador de un eventual proceso de diálogo, insistiendo en que la situación actual requiere una salida negociada.

La tensión se intensificó luego de que el canciller boliviano Fernando Aramayo confirmara la expulsión de la embajadora colombiana, al acusar a Petro de realizar declaraciones consideradas como injerencia en asuntos internos y de respaldar a sectores movilizados contra el gobierno del presidente Rodrigo Paz.

En respuesta, la Cancillería boliviana aclaró que la medida no implica una ruptura de relaciones diplomáticas, aunque el episodio ha elevado la tensión entre ambos países en medio de un escenario interno marcado por protestas y conflictos sociales.

Mira la programación en Red Uno Play