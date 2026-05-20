Gobierno solicita a la embajadora de Colombia concluir sus funciones en el país

El Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia comunicó este 20 de mayo la decisión de solicitar a la embajadora de Colombia, Elizabeth García, acreditada en el país la conclusión de sus funciones diplomáticas en territorio boliviano.

A través de un comunicado oficial, la Cancillería señaló que la medida fue adoptada “en estricto apego al derecho internacional y a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961”, otorgando además el plazo correspondiente conforme a las normas internacionales vigentes.

Según el documento, la decisión responde a la necesidad de preservar “los principios de soberanía, no injerencia en asuntos internos y respeto mutuo entre Estados”, en medio del complejo escenario político y social que atraviesa el país.

El Gobierno boliviano remarcó que cualquier pronunciamiento externo sobre la situación interna debe realizarse con “responsabilidad, prudencia diplomática y pleno respeto a la institucionalidad democrática y constitucional vigente”.

Foto: Comunicado oficial. Cancillería Boliviana.

Asimismo, el comunicado sostiene que las diferencias políticas y sociales en Bolivia deben resolverse “dentro del marco constitucional boliviano, mediante mecanismos democráticos, institucionales y pacíficos”, evitando interferencias externas que puedan profundizar la polarización o afectar la estabilidad institucional.

Pese a la determinación, la Cancillería aclaró que la medida “no constituye ruptura de relaciones diplomáticas con la República de Colombia” y aseguró que se mantendrán abiertos los canales diplomáticos e institucionales entre ambos países.

“El Estado Plurinacional de Bolivia continuará actuando con responsabilidad, prudencia y firme compromiso con la defensa de su soberanía, de la convivencia democrática y del respeto mutuo entre naciones”, concluye el pronunciamiento difundido desde la ciudad de La Paz.

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