Expresidenta Áñez: “La democracia no se construye con vandalismo”

La expresidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, se refirió a los disturbios y hechos de violencia registrados el lunes en la ciudad de La Paz y cuestionó los pedidos de renuncia contra el presidente Rodrigo Paz.

A través de una publicación en la red social X, Áñez expresó su rechazo a los saqueos, agresiones y actos violentos ocurridos durante las movilizaciones, y sostuvo que “un presidente elegido democráticamente merece respeto, aunque existan diferencias políticas”.

“¿Y se atreven a pedir la renuncia del presidente?”, escribió la exmandataria al inicio de su pronunciamiento.

Además afirmó que la democracia no se construye con vandalismo ni con terror económico contra la población.

La exautoridad señaló que los grupos movilizados no representan a toda Bolivia y cuestionó los ataques a negocios, familias y ciudadanos durante las protestas.

“Nada justifica humillar a familias, golpear personas o atacar pequeños negocios construidos con años de esfuerzo”, manifestó.

Asimismo, pidió que los responsables de saqueos y actos vandálicos sean sancionados y advirtió que el país no puede “normalizar el odio ni la violencia contra ciudadanos indefensos”.

El pronunciamiento surge después de una jornada de enfrentamientos en la sede de Gobierno, donde se registraron protestas, detonaciones de explosivos, saqueos y choques entre manifestantes y fuerzas policiales, en medio de la crisis política y social que atraviesa el país.

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