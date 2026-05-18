Violencia en La Paz: Cámara de Diputados ofrece canal de diálogo

El presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro, se pronunció este lunes sobre la violenta jornada de movilizaciones en el centro de La Paz, donde varios sectores sociales descendieron desde la ciudad de El Alto exigiendo atención a sus demandas. Durante los enfrentamientos, se registraron actos vandálicos como la quema de vehículos policiales, daños a comercios y alteración de la movilidad urbana.

“El diálogo es lo único que nos va a sacar de este entuerto. Es necesario que todas las partes se sienten para retomar conversaciones que permitan sacar a Bolivia de esta coyuntura complicada”, afirmó Castro.

Actos vandálicos

El legislador recalcó que los actos vandálicos exceden el derecho a la protesta, y deben ser investigados por la Fiscalía y las instancias judiciales competentes.

“Existe una delgada línea entre protesta legítima y actos vandálicos. Todos los implicados deberán responder ante la justicia”, agregó.

Canal de diálogo

En relación a la operación de la Asamblea, Castro indicó que se implementó modalidad virtual temporalmente, evaluando en tiempo real la evolución de las medidas de protesta y sus excesos, para asegurar la continuidad del trabajo legislativo sin comprometer la seguridad del personal.

“La Cámara de Diputados está abierta para generar un canal de diálogo entre las partes, buscando consensos dentro de los disensos, para sacar adelante al país”, señaló.

Llamado a la calma

Finalmente, el presidente de la Cámara exhortó a la población y a los sectores movilizados a mantener la calma, priorizar la vida de los ciudadanos y permitir que la institucionalidad y el diálogo sean los mecanismos para resolver los conflictos.

“Bajo estas premisas, la Asamblea ofrece sus puertas y su función de diálogo para pacificar la ciudad y avanzar en soluciones reales”, concluyó Roberto Castro.

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