Diputados sancionan ley que permite convertir pequeñas propiedades en medianas

La Cámara de Diputados sancionó el proyecto de ley que autoriza al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) a convertir la clasificación de pequeñas propiedades tituladas a medianas, de forma voluntaria y gratuita.

La norma fue aprobada tras aceptar las modificaciones introducidas por la Cámara de Senadores, por lo que ahora será remitida al Órgano Ejecutivo para su promulgación.

La presidenta en ejercicio de Diputados, Daniela Cabrera, confirmó la sanción de la ley y el envío del documento para su tratamiento final.

El proyecto establece que la conversión podrá realizarse en un plazo máximo de 10 días hábiles, a solicitud del propietario, quien deberá presentar una petición escrita y una declaración jurada en la que manifieste su decisión.

La medida tendrá alcance nacional y aplicará a todas las pequeñas propiedades tituladas por el INRA que cumplan con los requisitos establecidos.

Asimismo, se dispone que el trámite será gratuito, aunque las propiedades que cambien de categoría estarán sujetas a verificación de la Función Económica Social (FES) durante los 10 años posteriores a la conversión.

Una vez realizado el procedimiento, el INRA deberá actualizar de manera definitiva la nueva clasificación en el Catastro Rural.

Por su parte, el Órgano Ejecutivo contará con un plazo de 60 días hábiles desde la promulgación de la ley para reglamentar su aplicación.

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