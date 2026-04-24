Diputados aprueban el Proyecto de Ley de Alivio Tributario y lo remite al Senado

La Cámara de Diputados aprobó el Proyecto de Ley de Alivio Tributario, que fue previamente presentado por el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza. El proyecto original planteaba un alivio tributario para los deudores desde 2017, pero hubo modificaciones y extendió los beneficios a los deudores a partir de enero de 2018 al 2020, como consecuencia de los efectos negativos de la pandemia.

“El objetivo de esta ley es aliviar las cargas fiscales de los pequeños y medianos empresarios que han sufrido debido a la crisis económica generada por la pandemia”, explicó un diputado.

Apoyo bipartidista y foco en la crisis pandémica

El acuerdo fue respaldado de manera unánime por todos los jefes de bancada, quienes destacaron la importancia de apoyar a los sectores más vulnerables, como los pequeños y medianos empresarios. En el debate, se resaltó la necesidad de dar un respiro a aquellos que enfrentaron dificultades económicas debido a la pandemia.

“Hemos implementado modificaciones pensando en el bienestar de la población. Aumentamos el alivio para que no se cobre el 2020, como solicitaban los afectados por la crisis económica del año pasado”, comentó un legislador durante la sesión.

Revisión por parte de la Cámara de Senadores

Una vez aprobada en la Cámara de Diputados, fue remitida a la Cámara de Senadores para su correspondiente revisión y aprobación. Si el Senado la aprueba sin más modificaciones, el proyecto será remitido al poder ejecutivo para su promulgación.

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