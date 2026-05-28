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Cochamanidis previo a reunión con el Gobierno: “Se debe hacer respetar la ley”

El líder cívico, Stello Cochamanidis, remarcó que los sectores movilizados no pueden vulnerar los derechos de millones de bolivianos afectados por los bloqueos.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

28/05/2026 10:00

Agregar Reduno en
Santa Cruz, Bolivia

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El presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, se refirió a la reunión que sostendrán este jueves a las 10:00 representantes cívicos del país con el Gobierno nacional, en medio de la crisis por los bloqueos y los pedidos para restablecer la circulación en las carreteras.

Cochamanidis señaló que cualquier decisión debe asumirse en el marco de la Constitución y afirmó que el Ejecutivo tiene la responsabilidad de garantizar el respeto a los derechos de la población.

“Nosotros siempre hemos dicho una cosa: se tiene que actuar con la Constitución por delante. Definitivamente el Estado de excepción es una de las opciones y ya está en manos absolutas del Ejecutivo lo que vaya a pasar de aquí en adelante”, manifestó.

La autoridad cívica sostuvo que el Legislativo ya cumplió con su rol, tras la abrogación de la Ley 1341, y que ahora corresponde al Gobierno asumir acciones para restablecer la transitabilidad en el país.

“Lo que siempre hemos pedido es que se actúe conforme a ley, pero sobre todo que se haga respetar el derecho de los millones de bolivianos que lo que buscamos es que este país salga adelante y no así lo que unos cuantos quieren”, añadió.

Asimismo, remarcó que los sectores cívicos participan en representación de la sociedad civil y exigió al presidente y a su gabinete garantizar el libre tránsito y las libertades de la población.

“Ellos tienen la obligación de garantizar la transitabilidad del país y garantizar que nuestras libertades y derechos se deben respetar por encima del deseo de otros que buscan tomar por la fuerza el poder”, afirmó.

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