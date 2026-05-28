Cochamanidis previo a reunión con el Gobierno: “Se debe hacer respetar la ley”

El presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, se refirió a la reunión que sostendrán este jueves a las 10:00 representantes cívicos del país con el Gobierno nacional, en medio de la crisis por los bloqueos y los pedidos para restablecer la circulación en las carreteras.

Cochamanidis señaló que cualquier decisión debe asumirse en el marco de la Constitución y afirmó que el Ejecutivo tiene la responsabilidad de garantizar el respeto a los derechos de la población.

“Nosotros siempre hemos dicho una cosa: se tiene que actuar con la Constitución por delante. Definitivamente el Estado de excepción es una de las opciones y ya está en manos absolutas del Ejecutivo lo que vaya a pasar de aquí en adelante”, manifestó.

La autoridad cívica sostuvo que el Legislativo ya cumplió con su rol, tras la abrogación de la Ley 1341, y que ahora corresponde al Gobierno asumir acciones para restablecer la transitabilidad en el país.

“Lo que siempre hemos pedido es que se actúe conforme a ley, pero sobre todo que se haga respetar el derecho de los millones de bolivianos que lo que buscamos es que este país salga adelante y no así lo que unos cuantos quieren”, añadió.

Asimismo, remarcó que los sectores cívicos participan en representación de la sociedad civil y exigió al presidente y a su gabinete garantizar el libre tránsito y las libertades de la población.

“Ellos tienen la obligación de garantizar la transitabilidad del país y garantizar que nuestras libertades y derechos se deben respetar por encima del deseo de otros que buscan tomar por la fuerza el poder”, afirmó.

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