Gobernador atribuye apagón en el ‘Tahuichi’ a fallas estructurales y anuncia acciones legales

El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, atribuyó la falla eléctrica registrada en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera a problemas estructurales en la instalación eléctrica y anunció acciones legales por los daños ocasionados.

La autoridad explicó que el corte de energía durante el partido de Club Bolívar ocurrió luego de que “saltó un térmico”, provocando la interrupción del servicio por varios minutos.

“El problema que ha pasado es que los térmicos y la instalación eléctrica no son acordes a lo que necesitamos”, afirmó mientras mostraba el área afectada junto a técnicos de la empresa encargada.

Velasco aseguró que actualmente se realizan trabajos temporales para mantener operativo el escenario deportivo. “Estamos revisando, estamos los técnicos trabajando. Esto es lo que tenemos que resolver, pero la solución de raíz es cambiar absolutamente todo”, sostuvo.

Sin embargo, indicó que la Gobernación aún no puede intervenir completamente la obra debido a problemas administrativos heredados de la gestión anterior.

“Ni siquiera la entrega oficial fue hecha al anterior gobernador. Y si no tenemos el acta de entrega oficial, perdemos una garantía de más de 2 millones de dólares por tocarlo”, manifestó.

La autoridad departamental también señaló que desde el inicio de su gestión sostuvo reuniones con la empresa responsable de la obra y que esperaba encontrar el origen del problema durante la pausa deportiva.

“Nos dijeron que en el parate que iba a haber por el Mundial íbamos a encontrar el problema de raíz. Mientras tanto, estuvimos resolviendo de la manera como pudimos, pero hoy nos falló un térmico”, declaró.

Velasco anunció además procesos legales por los perjuicios ocasionados. “Vamos a hacer las denuncias pertinentes por todo el daño económico causado al departamento por esta obra ineficiente, por esta obra muy mal hecha que tenemos que resolver nosotros continuamente”, enfatizó.

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