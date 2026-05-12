Gobernación y Gobierno coordinan proyectos de electrificación para Santa Cruz

El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, recibió este martes en Casa de Gobierno al ministro de Hidrocarburos y Energías, Marcelo Blanco, con quien abordó proyectos relacionados con electrificación y energías renovables para el departamento.

Tras el encuentro, Velasco destacó la apertura del Gobierno nacional para encarar un trabajo conjunto y afirmó que una de las prioridades será llevar energía eléctrica a comunidades que aún no cuentan con este servicio básico.

“Vamos a trabajar para llevar energía eléctrica a las comunidades que todavía no cuentan con este servicio. Es increíble que en el año 2026 aún tengamos este problema, pero ahora también es nuestra responsabilidad solucionarlo”, expresó el gobernador a través de sus redes sociales.

La autoridad departamental también señaló que se impulsarán proyectos de energías renovables en Santa Cruz, con el objetivo de avanzar en la transformación de la matriz energética en el mediano y largo plazo.

“Tenemos un norte en común: transformar la matriz energética hacia energías renovables”, sostuvo Velasco, quien además agradeció la visita y la voluntad de coordinación entre ambas instituciones.

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