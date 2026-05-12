Justicia extingue proceso contra Camacho por el caso 'carro bombero'

El juzgado Segundo de Sentencia Penal determinó la extinción del proceso judicial por el denominado caso carro bombero que involucraba al exgobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

La decisión fue asumida luego de que la defensa de la exautoridad solicitara la extinción del proceso argumentando que se superó el plazo razonable establecido por ley, al haber transcurrido más de tres años desde el inicio del caso.

“Era lo que correspondía (extinguir el caso), la justicia ha retomado el cauce y ha hecho lo que correspondía de acuerdo con la ley. Hemos peregrinado más de cuatro años con este proceso, siendo que la ley establece tres. Un proceso menos que tenemos dentro de todos los procesos políticos que instauró el MAS en mi contra”, afirmó Camacho.

El exgobernador señaló además que aún queda pendiente el proceso relacionado con los 36 días de paro por el Censo, para el cual su defensa también solicitó la extinción del caso.

Con esta determinación judicial, el proceso vinculado a la presunta adquisición irregular de un vehículo contra incendios durante la gestión de Camacho en la Gobernación queda cerrado a favor de la exautoridad.

La denuncia fue presentada por el exdiputado del MAS, Rolando Cuéllar, quien cuestionó la compra del motorizado destinado a bomberos.

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