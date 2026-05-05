Camacho pide extinción del caso 'Carro Bombero' por plazo vencido

El exgobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, acudió la mañana de este martes a su audiencia por el caso ‘Carro Bombero’, donde su defensa solicitó la extinción del proceso, al argumentar que ya se habría superado el plazo razonable.

A la salida de la audiencia, Camacho aseguró que no existió daño económico a las arcas de la Gobernación, debido a que el costo del vehículo fue cubierto por un seguro.

Por su parte, Martín Camacho, abogado del exgobernador, señaló que el proceso se extiende por más de tres años desde su inicio, agosto de 2022, y que se realizaron al menos 14 audiencias de juicio oral que fueron suspendidas por causas no atribuibles a su defendido.

“Hemos demostrado dilaciones indebidas que son responsabilidad del órgano jurisdiccional. Esperamos que la autoridad, tras realizar su auditoría, evidencie que nuestra solicitud de extinción está respaldada legalmente y sustentada con pruebas”, sostuvo.

El jurista agregó que aguardan que la autoridad jurisdiccional emita una resolución sobre este pedido la próxima semana.

El caso investiga la presunta adquisición irregular de un vehículo contra incendios durante la gestión de Camacho en la Gobernación cruceña. La denuncia fue presentada por el exdiputado del MAS, Rolando Cuéllar, quien cuestiona la compra del motorizado destinado a bomberos.

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