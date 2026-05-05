Bloqueo del transporte aísla a los Valles cruceños y deja viajeros varados en la ruta Santa Cruz–Samaipata

La carretera que conecta la capital cruceña con los Valles cruceños amaneció bloqueada este martes en la zona de Samaipata, como parte de un paro de 24 horas impulsado por el sector transporte en protesta contra el Gobierno nacional.

El punto de bloqueo fue instalado en el ingreso al Fuerte de Samaipata, interrumpiendo completamente la circulación vehicular en la Ruta 7, una de las principales vías de conexión regional. La medida ha generado largas filas de motorizados y perjuicios para viajeros, comerciantes y pobladores que dependen de esta ruta.

Según los transportistas, la protesta responde principalmente al deteriorado estado de la carretera, especialmente en el tramo Bermejo–Petaca, una problemática que califican como recurrente y que, aseguran, pone en riesgo la seguridad vial y provoca daños constantes en sus unidades.

En la movilización participan diversas asociaciones de transporte, entre ellas Transporte El Fuerte, El Samaipateño y Expreso Samaipata, además de otros sectores que se han sumado desde municipios cercanos como Mairana, incluyendo la cooperativa Cotrama. La adhesión de estos grupos ha fortalecido los puntos de bloqueo en la región.

Aunque la medida se desarrolla de forma pacífica, el corte de vía es total, obligando a los conductores a tomar previsiones y buscar rutas alternas. Hasta el momento, no se ha informado sobre posibles flexibilizaciones durante la jornada.

El bloqueo forma parte del paro nacional convocado por la Confederación de Choferes de Bolivia, que inició a las cero horas de este martes. Desde el sector advierten que, de no recibir respuesta por parte del Gobierno, las medidas podrían intensificarse progresivamente, ampliándose a 48, 72 horas o incluso de manera indefinida.

Dirigentes del transporte de los Valles cruceños indicaron que existen al menos tres puntos estratégicos de bloqueo en la región, aunque no se precisaron sus ubicaciones.

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