Paro en Villa Montes bloquea rutas hacia Santa Cruz, Yacuiba y Paraguay

La medida del transporte interrumpe rutas estratégicas de conexión nacional e internacional, afectando tanto a pasajeros como al transporte de carga.
05/05/2026 10:34
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El sector del transporte de Villa Montes se sumó desde las 08:00 de este martes al paro nacional de 24 horas, instalando bloqueos en puntos estratégicos que afectan la circulación vehicular tanto de pasajeros como de carga.
La medida forma parte de una protesta a nivel nacional y, en esta región, se traduce en la interrupción de rutas clave para la conexión regional e internacional.
Puntos de bloqueo
Las interrupciones se concentran en sectores estratégicos:
Bordo Caiguami – sobre la Ruta 9, en dirección a Camiri
Salida hacia Santa Cruz de la Sierra
Comunidad de Arenales
El Trillo – sobre la Ruta 11, conexión hacia Paraguay
Peaje de Pilcomayo – Ruta 9, en dirección a Yacuiba
Estos puntos se consideran corredores fundamentales, por lo que los bloqueos generan un impacto directo en el flujo vehicular y el transporte de mercancías.
Vía habilitada
A pesar de la magnitud de la medida, el puente Ustares, ubicado sobre la Ruta 11 y que conecta Villa Montes con Tarija, permanece habilitado, lo que permite una circulación parcial en esa vía.
Impacto y situación regional
Se registran restricciones importantes en rutas hacia Camiri, Santa Cruz, Paraguay y Yacuiba
Afectación directa a pasajeros y transporte pesado
Sin bloqueos reportados, hasta el momento, en municipios cercanos como Yacuiba y Caraparí
La situación continúa en desarrollo, mientras el sector mantiene la medida de presión en puntos estratégicos dentro de la jurisdicción de Villa Montes.
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