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Paro en Villa Montes bloquea rutas hacia Santa Cruz, Yacuiba y Paraguay

La medida del transporte interrumpe rutas estratégicas de conexión nacional e internacional, afectando tanto a pasajeros como al transporte de carga.

Red Uno de Bolivia

05/05/2026 10:34

Paro en Villa Montes bloquea rutas clave hacia Santa Cruz, Paraguay y Yacuiba. Foto RR.SS.
Tarija, Bolivia

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El sector del transporte de Villa Montes se sumó desde las 08:00 de este martes al paro nacional de 24 horas, instalando bloqueos en puntos estratégicos que afectan la circulación vehicular tanto de pasajeros como de carga.

La medida forma parte de una protesta a nivel nacional y, en esta región, se traduce en la interrupción de rutas clave para la conexión regional e internacional.

Puntos de bloqueo

Las interrupciones se concentran en sectores estratégicos:

  • Bordo Caiguami – sobre la Ruta 9, en dirección a Camiri

  • Salida hacia Santa Cruz de la Sierra

  • Comunidad de Arenales

  • El Trillo – sobre la Ruta 11, conexión hacia Paraguay

  • Peaje de PilcomayoRuta 9, en dirección a Yacuiba

Estos puntos se consideran corredores fundamentales, por lo que los bloqueos generan un impacto directo en el flujo vehicular y el transporte de mercancías.

Vía habilitada

A pesar de la magnitud de la medida, el puente Ustares, ubicado sobre la Ruta 11 y que conecta Villa Montes con Tarija, permanece habilitado, lo que permite una circulación parcial en esa vía.

Impacto y situación regional

  • Se registran restricciones importantes en rutas hacia Camiri, Santa Cruz, Paraguay y Yacuiba

  • Afectación directa a pasajeros y transporte pesado

  • Sin bloqueos reportados, hasta el momento, en municipios cercanos como Yacuiba y Caraparí

La situación continúa en desarrollo, mientras el sector mantiene la medida de presión en puntos estratégicos dentro de la jurisdicción de Villa Montes.

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