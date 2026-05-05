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Carreteras afectadas en Bolivia: ¿dónde están los puntos de bloqueo?

Los cortes en carreteras impactan conexiones interdepartamentales y complican el tránsito en varias regiones. Recomiendan consultar reportes actualizados antes de salir.

Red Uno de Bolivia

05/05/2026 9:54

Vías cerradas en varios departamentos: reporte actualizado de bloqueos. Foto ABC.
Bolivia

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La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó este martes sobre múltiples puntos de bloqueo en la Red Vial Fundamental, debido a conflictos sociales y medidas asumidas por sectores del transporte en distintos departamentos del país.

Las autoridades recomiendan a los usuarios evitar circular por las zonas afectadas y tomar previsiones antes de emprender cualquier viaje.

ORURO

Debido a medidas del transporte federado, se reportan bloqueos en:

  • Tramo La Joya – Chuquichambi: sector puente La Joya

  • Tramo Llallagua – Ravelo: sector Llallagua (Diagonal Jaime Mendoza)

  • Tramo Cruce Machacamarquita – Llallagua: sector Orilla

  • Tramo Machacamarquita – Challapata: sector Puente Poopó

LA PAZ

Por conflictos sociales, se registra bloqueo en:

  • Tramo Santa Bárbara – Huayrapara – Caranavi – Puente Sapecho – Palos Blancos – Autopista El Alto

Se recomienda no circular por este sector.

COCHABAMBA

Se reportan interrupciones en los siguientes tramos:

  • Cochabamba – Quillacollo – Suticollo

  • Cochabamba – Quintanilla – Sacaba

  • Cochabamba – La Angostura – Paracaya – Arani

TARIJA

Por medidas del transporte, se registra:

  • Tramo Villa Montes – Boyuibe: sector Bordo Caiguami

SANTA CRUZ

  • Tramo Guabira - Yapacani - Puente Ichilo, se registran dos puntos de bloqueO en el sector salida a Guabira y Santa Rosa.

Recomendaciones

  • Evitar rutas con bloqueos

  • Consultar reportes actualizados antes de viajar

  • Tomar rutas alternas cuando sea posible

  • Circular con precaución

La ABC señaló que se realizan gestiones para restablecer la transitabilidad en las rutas afectadas, mientras la situación continúa en desarrollo.

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