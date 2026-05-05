Carreteras afectadas en Bolivia: ¿dónde están los puntos de bloqueo?

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó este martes sobre múltiples puntos de bloqueo en la Red Vial Fundamental, debido a conflictos sociales y medidas asumidas por sectores del transporte en distintos departamentos del país.

Las autoridades recomiendan a los usuarios evitar circular por las zonas afectadas y tomar previsiones antes de emprender cualquier viaje.

ORURO

Debido a medidas del transporte federado, se reportan bloqueos en:

Tramo La Joya – Chuquichambi: sector puente La Joya

Tramo Llallagua – Ravelo: sector Llallagua (Diagonal Jaime Mendoza)

Tramo Cruce Machacamarquita – Llallagua: sector Orilla

Tramo Machacamarquita – Challapata: sector Puente Poopó

LA PAZ

Por conflictos sociales, se registra bloqueo en:

Tramo Santa Bárbara – Huayrapara – Caranavi – Puente Sapecho – Palos Blancos – Autopista El Alto

Se recomienda no circular por este sector.

COCHABAMBA

Se reportan interrupciones en los siguientes tramos:

Cochabamba – Quillacollo – Suticollo

Cochabamba – Quintanilla – Sacaba

Cochabamba – La Angostura – Paracaya – Arani

TARIJA

Por medidas del transporte, se registra:

Tramo Villa Montes – Boyuibe: sector Bordo Caiguami

SANTA CRUZ

Tramo Guabira - Yapacani - Puente Ichilo, se registran dos puntos de bloqueO en el sector salida a Guabira y Santa Rosa.

Recomendaciones

Evitar rutas con bloqueos

Consultar reportes actualizados antes de viajar

Tomar rutas alternas cuando sea posible

Circular con precaución

La ABC señaló que se realizan gestiones para restablecer la transitabilidad en las rutas afectadas, mientras la situación continúa en desarrollo.

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