Carreteras afectadas en Bolivia: ¿dónde están los puntos de bloqueo?

Los cortes en carreteras impactan conexiones interdepartamentales y complican el tránsito en varias regiones. Recomiendan consultar reportes actualizados antes de salir.
05/05/2026 9:54
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La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó este martes sobre múltiples puntos de bloqueo en la Red Vial Fundamental, debido a conflictos sociales y medidas asumidas por sectores del transporte en distintos departamentos del país.
Las autoridades recomiendan a los usuarios evitar circular por las zonas afectadas y tomar previsiones antes de emprender cualquier viaje.
ORURO
Debido a medidas del transporte federado, se reportan bloqueos en:
Tramo La Joya – Chuquichambi: sector puente La Joya
Tramo Llallagua – Ravelo: sector Llallagua (Diagonal Jaime Mendoza)
Tramo Cruce Machacamarquita – Llallagua: sector Orilla
Tramo Machacamarquita – Challapata: sector Puente Poopó
LA PAZ
Por conflictos sociales, se registra bloqueo en:
Tramo Santa Bárbara – Huayrapara – Caranavi – Puente Sapecho – Palos Blancos – Autopista El Alto
Se recomienda no circular por este sector.
COCHABAMBA
Se reportan interrupciones en los siguientes tramos:
Cochabamba – Quillacollo – Suticollo
Cochabamba – Quintanilla – Sacaba
Cochabamba – La Angostura – Paracaya – Arani
TARIJA
Por medidas del transporte, se registra:
Tramo Villa Montes – Boyuibe: sector Bordo Caiguami
SANTA CRUZ
Tramo Guabira - Yapacani - Puente Ichilo, se registran dos puntos de bloqueO en el sector salida a Guabira y Santa Rosa.
Recomendaciones
Evitar rutas con bloqueos
Consultar reportes actualizados antes de viajar
Tomar rutas alternas cuando sea posible
Circular con precaución
La ABC señaló que se realizan gestiones para restablecer la transitabilidad en las rutas afectadas, mientras la situación continúa en desarrollo.
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