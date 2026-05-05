Justicia por mano propia en El Abra destapa red de impunidad y fallas de control en investigación por abuso de una menor

Lo que comenzó como una riña carcelaria el pasado sábado en el penal de máxima seguridad de El Abra ha derivado en una compleja investigación penal y administrativa. El detonante fue el hallazgo de fotografías en los teléfonos celulares de dos internos (dueños de una pensión y una tienda dentro del recinto), que documentaban la violación de una niña de cuatro años ocurrida presuntamente en 2025.

Tras la difusión de las imágenes entre la población carcelaria, los acusados —ambos mayores de 30 años— fueron brutalmente golpeados por otros reos bajo la premisa de "justicia propia". Este hecho ha forzado la apertura de dos procesos paralelos: uno por las lesiones a los internos y un segundo, de carácter prioritario, por el delito de violación a infante, niña, niño o adolescente.

Ejes de la investigación fiscal y policial

El Ministerio Público y la Policía Boliviana han activado protocolos para reconstruir un crimen que permaneció oculto durante casi un año.

Aprehensión y Evidencia Digital: El fiscal departamental, Osvaldo Tejerina, confirmó que uno de los sospechosos ya fue aprehendido tras recibir el alta médica. La pieza clave son las imágenes de las agresiones proporcionadas por sujetos procesales y la madre de la menor, las cuales están siendo sometidas a peritaje para determinar la fecha exacta y la autoría material.

Investigación a la Custodia Policial: La Inspectoría General de la Policía ha iniciado una auditoría interna. El director de Inspectoría, Vanderley Flores, señaló que se han solicitado informes a la FELCC para identificar qué efectivos cumplían funciones de seguridad interna y externa en las fechas del ilícito. Se busca establecer si se vulneró la Ley 2298 (de Ejecución Penal y Supervisión) y los protocolos de control de ingreso y salida.

El Rol del Entorno Familiar: Según Nivia Coca, representante de Mujeres de Fuego, el vejamen ocurrió mientras la madre visitaba a su expareja (padrastro de la niña). La investigación busca determinar el grado de responsabilidad por omisión o descuido, dado que el padre biológico estuvo recluido en el penal hasta el 31 de diciembre de 2025.

Cuestionamientos al Sistema Penitenciario

El caso ha generado una fuerte reacción de organizaciones civiles. "No sabemos por qué no se pronuncia el Ministerio de Gobierno", cuestionó Coca, denunciando una supuesta ausencia de control por parte de la Dirección de Régimen Penitenciario en Cochabamba.

Por su parte, los delegados del Centro Productivo de El Abra emitieron un pronunciamiento solicitando que se esclarezca el hecho, aunque señalaron que, hasta el cierre de esta edición, no existía una denuncia formal registrada en los libros internos del penal sobre este suceso previo al estallido de violencia del fin de semana.

Dato Clave: Los agresores, además de ser internos, manejaban negocios dentro de la cárcel (una pensión y una tienda), lo que les otorgaba cierto grado de movilidad y acceso a espacios privados, factor que ahora es parte central de la investigación sobre el control interno del penal.

Estado actual: Un sospechoso aprehendido, uno hospitalizado bajo custodia y una investigación administrativa abierta contra el personal policial de la gestión 2025.

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